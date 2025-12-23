“Diversamente simili”, il libro di Francesca Grassi che dà voce alle differenze: presentazione a Sant’Antimo

Sant’Antimo si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di grande intensità emotiva e sociale. Venerdì 27 dicembre alle ore 18.30, presso ITER Ricevimenti, si terrà la presentazione del libro “Diversamente simili” di Francesca Grassi, un’opera che invita a riflettere sul valore della diversità come elemento di incontro e non di distanza.

Il volume affronta con sensibilità e profondità temi legati all’identità, all’inclusione e alle fragilità umane, proponendo uno sguardo autentico su ciò che rende ogni individuo unico, ma al tempo stesso parte di una stessa umanità. Un messaggio forte e attuale, che trova spazio in una società sempre più chiamata al dialogo e all’ascolto.

Alla presentazione interverranno la professoressa Donatella Giuseppina Grassi, lo psicoterapeuta Rosario Bottone e l’artista LadyRose, che offriranno letture e riflessioni multidisciplinari sull’opera, arricchendo il confronto con prospettive educative, psicologiche e artistiche. A moderare l’incontro sarà la prof.ssa Maria Domenica Cecere.

La serata sarà impreziosita da un accompagnamento musicale a cura di Maria Daniela Pace e Nello Esposito, che contribuiranno a creare un’atmosfera intima e coinvolgente, in sintonia con i temi del libro.

L’evento è promosso con il supporto di Atile Edizioni e dell’associazione Progetto Iride A.P.S., realtà impegnate nella valorizzazione della cultura e dell’inclusione sociale.

Un’occasione aperta al pubblico per incontrare l’autrice, dialogare sui contenuti del libro e riscoprire, attraverso parole e musica, quanto si possa essere diversamente simili.