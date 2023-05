BAIANO. Va in arresto cardiaco e viene salvato da morte certa da un infermiere di Mugnano del Cardinale

Questa mattina a Baiano in via Nazionale delle Puglie, poco dopo la clinica Villa Maria, un 58enne del posto nel mentre camminava sul marciapiede si è accasciato a terra privo di sensi. Alla vista della scena alcuni passanti si sono immediatamente fermati per prestare soccorso la fortuna ha voluto che tra questi c’era anche un infermiere di Mugnano del Cardinale, assessore comunale, che presta servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino. L’infermiere ha constatato che l’uomo era in arresto cardiaco ed ha immediatamente provveduto ad attuare tutte le procedure rianimative tra cui il massaggio cardiaco. Dopo qualche minuto il cuore ha ripreso a pulsare mentre nel frattempo si allertava il 118 che è giunto sul posto con una unità riabilitativa. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati dove è tutt’ora in rianimazione. Senza il primo soccorso dell’infermiere per l’uomo sarebbe stato inutile ogni altro intervento.