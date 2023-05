PUPETTA, il mastino napoletano femmina di 20 mesi si aggiudica il premio di “The best in show”

Si chiama PUPETTA il mastino napoletano femmina di 20 mesi, già Giovane Campionessa Italiana di Bellezza 2022, ad aggiudicarsi il premio di “The best in show” sia RAZZE ITALIANE e GRUPPO 2 il cane più bello, nell’ambito dell’ importantissima Esposizione Internazionale dog show di Ercolano (NA) VESUVIO WINNER tenutosi domenica 7 maggio 2023, che ha visto la partecipazione di tantissime razze. A premiare il magnifico soggetto di mastino napoletano sono stati i giudici MERATI LORENA CINZIA (IT) e il giudice francese CLASS ANNEMARIE (FR).

Nata e cresciuta a Cinquevie/Pozzoceravolo (NA) nella famiglia di Maria Esposito che insieme al marito Agostino Nunziata con gli amati figli Mario e Saverio super appassionati, portano avanti una passione familiare.

“Siamo felicissimi ed orgogliosi della nostra amata Pupetta e dei risultati raggiunti. Un ringraziamento ai giudici esperti che hanno esaltato la bellezza femminile della nostra campionessa”.