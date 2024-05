BAIANO. Teatro Colosseo: Successo per il Premio “Anfiteatro d’Argento” . VIDEO

Nel suggestivo scenario del Teatro Colosseo di Baiano (AV) si è svolto con grande successo, ieri sera, il Premio “Anfiteatro d’Argento” per la Cultura e l’Imprenditoria. L’evento, di notevole importanza, è stato organizzato dall’Associazione La Piccola Cometa con il sostegno della Confederazione delle Imprese nel Mondo – PMI International.

Una serata all’insegna dell’eccellenza, che ha visto la partecipazione di rinomate imprese e illustri personalità provenienti da diverse regioni italiane, oltre a dirigenti e responsabili della PMI International. Durante la cerimonia, sono stati premiati diversi esponenti di spicco del mondo della cultura e dell’imprenditoria per il loro straordinario contributo e il loro impegno nel promuovere l’eccellenza nelle rispettive aree di competenza.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e di valorizzazione del talento italiano, evidenziando il ruolo cruciale che la cultura e l’imprenditoria svolgono nel contesto nazionale. La scelta del Teatro Colosseo di Baiano come cornice per questa prestigiosa manifestazione ha conferito ulteriore rilievo alla serata, arricchendola di fascino e suggestione.

Il successo ottenuto quest’anno ha posto le solide basi per il prossimo Premio, che si terrà in una location altrettanto prestigiosa in Italia. “Continuiamo a celebrare e a sostenere l’impegno e l’innovazione nel panorama culturale e imprenditoriale italiano” ha dichiarato Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale della Confederazione delle Imprese. Un’occasione preziosa per riconoscere il valore delle eccellenze italiane e per alimentare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese attraverso la cultura e l’impresa.

Ecco le nostre interviste nel video allegato