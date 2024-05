Tesori Nascosti: moda vintage e consigli di stile per donne vere

Arriva su GT Channel un nuovo programma dedicato alla moda e al lifestyle, con un occhio di riguardo per la sostenibilità e il riciclo. “Tesori Nascosti”, condotto da Maria Chiara Casillo e prodotto da GT Channel, andrà in onda ogni mercoledì alle 21.00 a partire dal 15 maggio, su canale 117 del Digitale Terrestre.

Protagonista del programma è Titti Petrucci, stilista e imprenditrice di successo, che in ogni puntata farà visita a casa di una donna diversa per aiutarla a creare un look unico e personalizzato. Rovistando tra capi vintage preziosi, pezzi nuovi, capi sartoriali e grandi firme, Titti Petrucci aiuterà le protagoniste a valorizzare ciò che già possiedono, creando outfit originali e sostenibili.

In studio, accanto alla conduttrice, ci saranno due ospiti fissi: Davide Rossetti, guru della moda, e un proprietario di boutique diverso per ogni puntata. Insieme, commenteranno i look creati da Titti Petrucci e daranno consigli di stile alle telespettatrici.

“Tesori Nascosti” non è solo un programma di moda, ma anche un invito a riflettere sul consumo consapevole e sulla valorizzazione del proprio stile personale. Le donne protagoniste del programma, di diverse età, professioni e provenienze, racconteranno le loro storie e il loro rapporto con la moda, dimostrando come l’abito possa essere un mezzo per esprimere la propria personalità e il proprio stile di vita.

“Tesori Nascosti” è un programma pensato per tutte le donne che vogliono sentirsi belle e sicure di sé, senza dover per forza spendere cifre folli. Un format originale e ricco di spunti, che vi conquisterà con la sua autenticità e il suo messaggio positivo.

Appuntamento su GT Channel (canale 117) ogni mercoledì alle 21.00 a partire dal 15 maggio. Replica ogni domenica alle 24.00.