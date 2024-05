Sfida Elettorale a Chiusano San Domenico: l’ex parroco del paese Antonio Romano contro l sindaco uscente Carmine De Angelis

La piccola comunità di Chiusano San Domenico, nel cuore dell’Irpinia, si prepara ad un’importante sfida elettorale. L’ex parroco del paese, Antonio Romano, ha annunciato la sua candidatura a sindaco sfidando il sindaco uscente, Carmine De Angelis, in questa nuova tornata elettorale. Con due liste e due candidati sindaco in lizza, la campagna elettorale si preannuncia avvincente.

Da un lato troviamo la lista di Carmine De Angelis, intitolata “Chiusano Bene Comune”, mentre dall’altro c’è Antonio Romano e la sua lista “Liberazione per Chiusano”. I riflettori sono puntati sul piccolo paese irpino per le vicende personali dell’ex prelato, che aveva fatto scalpore lasciando l’abito talare per amore. Tuttavia, la sua decisione di candidarsi a sindaco è stata motivata dalla volontà di rilanciare la comunità chiusanese, sostenuto da una compagine di sostenitori determinati.

Di seguito sono elencati i candidati delle due liste:

Chiusano Bene Comune per Carmine De Angelis sindaco:

Carmine De Maria

Carlo Buono

Sergio Cataldo

Raffaele Ciampa

Antonio Dello Russo

Valentina Fortunato

Salvatore Iandoli

Riccardo Iantosca

Francesco Rizzo

Antonello Ruggiero

Liberazione per Chiusano, per Antonio Romano Sindaco:

Pina Dello Russo

Giuseppe Palermo

Aemi Dell’Orfano

Luisa Marinetta Acquaviva

Mariarosaria Naddeo

Lauretta Anello

Gianmarino Iannacchero

La campagna elettorale si annuncia quindi intensa, con entrambi i candidati pronti a presentare le proprie proposte per il futuro di Chiusano San Domenico. Resta da vedere chi riuscirà a conquistare la fiducia dei cittadini e a guidare il destino del paese nei prossimi anni.