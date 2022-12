BAIANO. Presentato il testo di Antonio Vecchione dal titolo “Legàmi”. Foto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 dicembre 2022, presso il teatro Colosseo di Baiano è stato presentato l’ultimo lavoro editoriale realizzato da Antonio Vecchione dedicato alla sua Baiano dal titolo “Legàmi”, un viaggio nel tempo e nello spazio tra i portali, portoni, cortili e personaggi di una comunità solidale. Un viaggio soprattutto emozionale tra i vicoli e i palazzi di Baiano che, grazie alla penna di Antonio Vecchione, sembrano rivivere di nuovo nel presente. Una “passeggiata” nel piccolo paesino in provincia di Avellino, ambientata nel dopoguerra, che consente al lettore di aprire portoni, osservare cortili, “sentire” voci e sentirsi, perché no, parte integrante del racconto. Un lavoro di alcuni anni che l’autore ha realizzato anche grazie all’aiuto della Proloco Baiano, editrice dello stesso, grazie all’ottimo contributo offerto dal suo presidente Felice D’Anna.

Alla presentazione hanno preso parte oltre all’autore Antonio Vecchione, Luisa Bocciero museologa e docente di lettere, Angelo Scafuri Presidente del Tar Puglia, Luigi Anzalone docente, intellettuale e scrittore e Pasquale Napolitano Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Parini di Baiano. A moderare i lavori la brava Giusy De Laurentiis. La presentazione del libro ha rappresentato anche la ripresa delle attività ufficiali della Pro Loco Baiano dopo i due anni di blocco forzato che ne hanno ridotto l’operatività. Tutti gli ospiti hanno avuto apprezzamenti per il lavoro svolto dall’autore sottolineando come oggi è importante ripercorrere quello che è stato un passato che non va dimenticato che solo grazie a scrittori come Antonio Vecchione è possibile che non venga dimenticato. Anche per questo già lunedì, come affermato dal dirigente scolastico Napolitano, Vecchione sarà ospite dell’istituto Parini per un incontro con i giovani studenti. Magistrale l’intervento del professore Luigi Anzalone, con un passato da politico, come lo stesso ha voluto ricordare, e soprattutto con un legame forte con la cittadina di Baiano. Il docente ha elogiato l’autore per l’ottimo lavoro svolto sciolinando tutta la sua cultura e raccogliendo applausi dalla platea. L’autore, Antonio Vecchione, ha ringraziato innanzitutto la Proloco e nel suo intervento ha ripercorso un pò quelli che sono stati i suoi precedenti testi, quasi tutti dedicati alla cittadina famosa nel mondo per il Maio di Santo Stefano che viene festeggiato il 25 dicembre. Con l’ultimo lavoro Vecchione ha voluto raccontare la vita che animava nei portali baianesi del centro storico e in particolare chi li abitava, la loro storia, la loro arte e trasferire quella che è la sua memoria storica ai giovani di oggi per fare capire loro “da dove veniamo e quale è l’importanza di questa comunità e cosa siamo riusciti a costruire, un quadro certamente non nostalgico”.