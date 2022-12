Il Nola 1925 comunica di aver ingaggiato il calciatore Mauro Sepe. Classe 2003, difensore con ottime doti fisiche e molto duttile, capace di giocare sia come centrale che esterno difensivo sinistro, é cresciuto nelle giovanili del Napoli ed ha già indossato in Serie D la casacca del Brindisi nella prima parte della stagione. Il nuovo calciatore è già a disposizione di mister Cavallaro per la gara con il Tivoli in trasferta.