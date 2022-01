BAIANO. Non vede il dirupo a causa della nebbia, ragazzo precipita con la moto sui monti di Roccarainola

La fitta nebbia che da stamane interessa i monti del Partenio è stata causa di un grave incidente che ha visto coinvolto un motociclista che è rimasto ferito sui monti del Partenio nel comune di Roccarainola. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio 2022, attorno alle 13,30. Sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118. A causa della nebbia non è stato possibile raggiungere il ferito con l’elicottero e anche quello del 118 è dovuto rientrare per la scarsa visibilità.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato per un intervento tra i comuni di Roccarainola e Arpaia. L’allarme è scattato per un gruppo di motociclisti partiti da Baiano per una escursione in zona. Ad un certo punto la nebbia ha fatto perdere loro l’orientamento ed hanno sbagliato strada. Uno di loro ha avuto un incidente ed i ragazzi hanno allertato i soccorsi. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono subito partite per Roccarainola e, insieme all’equipe del 118 hanno raggiunto l’infortunato, stabilizzandolo per poter essere imbarellato. Successivamente i tecnici del CNSAS insieme ai vigili del fuoco di Caserta e Benevento lo hanno trasportato a spalla fini all’ambulanza.

Sul posto una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale. L’incidente è avvenuto a poca distanza dal Santuario di San Michele, sul versante ricadente nel comune di San Felice a Cancello. Dopo una breve ricerca del ragazzo resa più difficile dalle scarse condizioni di visibilità dovute ad una fitta nebbia, sono riusciti ad individuare la sua posizione. In supporto alla squadra dei vigili del fuoco di Caserta, nelle operazioni di ricerca, è intervenuta anche una squadra proveniente dal Comando di Benevento e anche un elicottero proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano. Una volta individuato, il giovane è stato raggiunto dalla squadra che dopo avergli prestato i primi soccorsi lo ha imbracato e recuperato, consegnandolo alle cure del personale sanitario presente lì sul posto per il successivo trasporto in ospedale.





