BAIANO. “I Sognattori” della Pro Loco Baiano premiati nell’ambito della rassegna Proscenio

Grande soddisfazione per il gruppo teatrale de “I Sognattori” della Pro Loco Baiano, che nell’ambito della rassegna Proscenio – l’arte della commedia in TV, si è aggiudicato due importanti premi a coronamento della dedizione e della passione che la compagnia mette nell’attività teatrale amatoriale.

Menzione speciale per Felice D’Anna come attore protagonista e Premio Giovani, per lo spettacolo Chistu Vascio è Na reggia di e con regia di Franco Pinelli. Due riconoscimenti importanti che premiano il lavoro svolto dalla compagnia teatrale e che hanno permesso a I Sognattori di mettersi in mostra al di fuori dei confini territoriali. Alla rassegna teatrale, organizzata dalla Associazione Zerottantuno di Quarto e Quarto Canale Flegreo, hanno preso parte 12 compagnie teatrali campane, selezionate dal direttore artistico Felice Pace tra le tante che ne hanno fatto richiesta di partecipazione. Un momento, dunque, di confronto oltre che di incontro con altre realtà teatrali amatoriali presenti in Campania, che arriva dopo due anni di “fermo” dovuto al COVID.

I due premi, che la compagnia teatrale ha voluto dedicare a Rosamaria Minieri membro storico della compagnia scomparsa nei giorni scorsi, saranno sicuramente da sprono per la ripresa delle attività teatrali che il gruppo programmerà a partire da Settembre prossimo.

