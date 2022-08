Baiano (AV) – Successo per i Moreras Folk Band -Balkan Taranta . Foto e Video

Uno show nuovo ed originale unendo suoni e linguaggi di tradizioni lontane, cibi, profumi, colori, usanze di etnie diverse che valorizzano gli aspetti balcanici con sonorità punk rock, ska, patchanka e raggae che miscelato al folk del Mediterraneo e dei Balcani, dalla Calabria all’Occitania, al Salento, Gargano, Campania e Sardegna, si fondono per regalare al pubblico un concerto di grande energia con atmosfere dal carattere etnico. Un’esplosiva miscellanea mediterranea di suoni e ritmi. Un Live intenso e trascinante, un viaggio ideale che spazia tra le culture e le sonorità di vari popoli del mondo, sotto una nuova veste musicale, originale e moderna interpretando brani della tradizione slava, salentina, provenzale, argentina, etc, frutto di un’attenta ricerca sui dialetti e sulle culture dei vari popoli del mondo e che mette in relazione in modo unico e straordinario persone anche molto diverse tra di loro. Non ci sono barriere, non ci sono limiti. Suoni talvolta acustici, talvolta elettrici che si intrecciano e si accavallano per poi snodarsi e lasciarsi a libere improvvisazioni dentro ritmi di terre lontane.

LINE UP BAND MORERAS:

Mariangela Ruberto : Voice

Salvatore Casoria: Accordion

Vincenzo Mautone: Percussion

Mauro Di Giovanni: Guitars

Pietro Arimini: Bass

Mario Casoria: Drums.