BAIANESE. La cooperativa sociale Ecovigilantes onlus festeggia ventidue anni di attività: un sodalizio giovane che guarda al futuro con nuovi progetti a servizio della comunità

di Saverio Bellofatto

Da anni a servizio dell’ambiente per il nostro territorio la Cooperativa Sociale Ecovigilantes onlus diretta dal Presidente Antonio Napolitano, quest’anno festeggia i primi ventidue anni di attività.

Fondata nel 2001 con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini svantaggiati, attraverso la gestione di servizi educativi e di pubblica utilità. Affronta con entusiasmo la sfida affascinante di essere presente nel sociale utilizzando gli strumenti dell’oggi e rispettando le regole di mercato.

La Società Cooperativa è, infatti, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione.Sin dai primi anni di attività ha promosso lo sviluppo e la dignità delle persone svantaggiate, offrendo un’ opportunità lavorativa che ha poi permesso a ciascuno di qualificarsi ed essere formati. E’ iscritta all’Albo Trasportatori della Provincia di Avellino il 27/02/2007 con numero AV/6902879/P e successivamente all’Albo Gestori Ambientali il 17/01/2008 con numero NA02538.

Nel 02/10/2014 ha acquistato la piena proprietà di un ramo di azienda avente come oggetto l’autotrasporto di mezzi per conto di terzi. I servizi offerti: Igiene urbana (spazzamento strade e piazze), Raccolta e trasporto rifiuti, Manutenzione aree verdi, Pulizia condomini, uffici, scuole e altri edifici destinati all’uso pubblico, Manutenzione impianti termici ed idraulici, Installazione impianti termici ex legge n.46/90, Servizi cimiteriali, Servizio mensa, Trasporto merci pericolose e non conto terzi,Assistenza anziani e disabili.

Come ha dichiarato l’eclettico presidente Antonio Napolitano ” Arrivare fin qui non è stato semplice, tanti i sacrifici e le difficoltà ma come l’aquila che ci rappresenta con la passione, la forza e l’eleganza che in ogni momento ci ha contraddistinto, siamo arrivati fin qui!

Tanti i progetti portati avanti e tanti ancora da programmare grazie a tutti voi che in ogni modo ci state a fianco! Grazie ad ogni singolo ragazzo che ogni giorno collabora con noi, a tutti gli enti che da sempre hanno apprezzato la nostra professionalità e a coloro che faranno parte del nostro futuro!”

Con sede in Quadrelle, Ecovigilantes è stato un punto di riferimento per i paesi della bassa irpinia ed ha affrontato con tenacia e professionalità anche momenti emergenziali della nostra società, non ultimo il tragico periodo della pandemia da Covid 19, con l’attivazione di una squadra professionale che ha lavorato per la sanificazione di luoghi pubblici e privati, fornendo un eccellente servizio alla comunità.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento per i servizi ambientali, oltre a tanti altri riconoscimenti di caratura nazionale. Sempre a fianco di associazioni e sodalizi sociali in questi giorni sta ricevendo sulle pagine social attestazioni di stima e riconoscenza ai quali uniamo gli auguri di tutta la redazione. Ad majora!