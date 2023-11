IL CONI PROVINCIALE DI SALERNO ASSEGNA IL PREMIO SPECIALE “SPORT E AMBIENTE” ALL’ASSOCIAZIONE BATTITI DI PESCA

La dedica del Presidente Antonio Scarfone alla memoria di Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore”

L’Associazione Battiti di Pesca è lieta di annunciare di aver ricevuto il prestigioso Premio Speciale “Sport e Ambiente” assegnato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per la Provincia di Salerno. Questo riconoscimento di notevole spessore è stato conferito dopo un’attenta valutazione del curriculum dell’Associazione, che si è distinta per la sua eccezionale dedizione alla promozione della pesca sportiva e alla sensibilizzazione ambientale. La cerimonia di conferimento delle Onorificenze Sportive e Benemerenze Sportive si terrà presso il Palazzo della Provincia di Salerno il prossimo 5 dicembre 2023 alle ore 17, rappresentando un momento di grande importanza per l’Associazione Battiti di Pesca, attiva da ben dieci anni sul territorio.

L’Associazione, fin dalla sua fondazione, ha brillato per la promozione della pesca sportiva nella Regione Campania, organizzando eventi in località come Sapri, Capitello, Scario, Roccagloriosa, Ercolano, Napoli e Capri. Questi eventi hanno coinvolto migliaia di appassionati pescatori provenienti da varie regioni italiane, contribuendo significativamente alla diffusione e alla valorizzazione di questa affascinante disciplina. Tuttavia, l’impegno dell’Associazione va oltre la pesca sportiva stessa. Battiti di Pesca si è contraddistinta per la sua forte sensibilizzazione verso le emergenze geoambientali presenti sul territorio. Attraverso convegni dedicati e riflessioni nelle scuole, l’Associazione ha promosso attivamente la tutela della risorsa mare, grazie anche alla professionalità del Presidente Antonio Scarfone, Istruttore Ambientale Federale riconosciuto dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS) a cui Battiti di pesca è affiliata.

Un ulteriore segno del profondo impegno sociale di Battiti di Pesca è emerso con gli interventi di aiuto alla popolazione del territorio beneventano in seguito all’alluvione del 2015 e con la realizzazione nel 2017 della gara di pesca sportiva “Pesca un sorriso”. Quest’ultima, svoltasi nello storico molo San Vincenzo a Napoli, ha raccolto fondi destinati all’ospedale Santobono-Pausillipon attraverso l’Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma (OPEN), contribuendo alla creazione di una stanza ludica per i giovani pazienti.

Il Presidente Antonio Scarfone dedica questo prestigioso riconoscimento al Consiglio Direttivo di Battiti di Pesca, composto dal Vicepresidente Cristiano Moscovio, dal Segretario Tony Peluso e dal Tesoriere Giulio Cammarosano. Un ringraziamento speciale va anche al Consigliere Nazionale FIPSAS, Dott. Alberto Gentile, e a tutti coloro che seguono e sostengono con passione l’Associazione, dimostrando un autentico battito di cuore per la pesca sportiva.

Una dedica particolare viene rivolta alla memoria di Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore” di Pollica, assassinato il 5 settembre 2010 ad Acciaroli. Battiti di Pesca infatti è da sempre al fianco della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco pescatore, contribuendo sia alla ricerca della verità insieme ai fratelli Dario e Massimo, sia alla condivisione degli ideali di legalità, rispetto e tutela ambientale che hanno contraddistinto la figura del Sindaco Angelo Vassallo.

L’Associazione Battiti di Pesca ringrazia il CONI di Salerno per questo prestigioso riconoscimento con l’impegno di continuare la sua missione di promuovere la pesca sportiva e sensibilizzare le generazioni future sulla tutela dell’ambiente marino-costiero.