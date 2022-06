BAIANESE. “Il Mandamento e la Scuola”

Nell’esperienza di 5 anni come Dirigente Scolastico dell’ICS “Giovanni XIII – G. Parini” di Baiano ho avuto modo di confrontarmi con i colleghi di alcuni Comuni viciniori. Avrei voluto confrontarmi ed affrontare le problematiche di una Scuola presente su tutto il mandamento, un territorio che comprende 28.000 abitanti circa, che come densità popolativa è secondo solo alla città di Avellino.

E’ vero che nelle offerte formative vige la regola di una sana competizione, ma tutti coloro che a Settembre avranno ruolo e funzione di responsabili delle Istituzioni Scolastiche dovrebbero porsi ad un tavolo di confronto, allargato ai Comuni, alla Provincia, all’ Ufficio Scolastico VII° di Avellino ed interloquire sul futuro dell’istruzione, che si gioca nei Poli Formativi e nei Poli di Istruzione.

Potrebbe non sembrare valida l’idea di Comuni che, essendo ognuno nei parametri di 5.000 abitanti o poco più, ragionassero in proprio per costituire, ad esempio, una Istituzione Omnicomprensiva. Sarebbe meglio monitorare l’esigenza dell’utenza indiretta (le famiglie), valutare le offerte di istruzione del pubblico e del privato nelle zone attigue al mandamento, formulare le ipotesi di abbinamenti fra Comuni per costituire dei Poli Scolastici per gradi di età, come hanno fatto in modo produttivo e volitivo i Comuni di Parolise e San Potito Ultra ( territori che ho conosciuto ed amato), nei quali le Amministrazioni Locali si sono divisi i ruoli di migliorare i Plessi, le offerte formative, l’accoglienza delle famiglie nella Scuola dell’Infanzia e nella Secondaria di I° Grado. In attesa che la Provincia emani il suo verdetto sul prossimo Presidente, invito tutti gli operatori della Scuola a porre nell’agenda dell’A.S. 2022/23 questo momento di necessario confronto. Al di là delle etichette della Scuola” Più bella che c’è “o meno, si lavori gomito a gomito per la ricerca di una proposta che vada nella direzione di tutta la superfice mandamentale: il futuro di tutti è nelle mani dei singoli operatori!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Serpico

