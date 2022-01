BAIANESE. Barriere architettoniche da eliminare e superare: il 65% di sgravio fiscale per tutti. La nota del delegato alla disabilità Serpico

La legge finanziaria recentemente deliberata in Parlamento introduce diverse novità sugli sgravi fiscali, fra i quali quelli dedicati al miglioramento della vivibilità nelle case private delle persone diversamente abili. La Legge 104/92 aveva introdotto un sistema brillante per incentivare l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche indicando questi ultimi come obblighi previsti dall’ex art. 24 del predetto DDR. Il Governo Draghi con le delibere della Camera dei Deputati e del Senato nella Legge Finanziaria 2022 stimola il superamento e l’eliminazione degli ostacoli strutturali presenti nei domicili, che vedano come residenti persone diversamente abili motorie, sensoriali e quant’altro, dando la possibilità di effettuare lavori di ripristino e di riattazione, per migliorare il movimento di persone con handicap. Questi ultimi lavori possono essere coperti nel costo generale dell’impegno finanziario privato fino alla percentuale del 65%, potendo costituire delle ascensori, dei montacarichi, degli elevatori per salire e scendere le scale, degli scivoli, dei passamano conduttori del tatto. Un importante “input” alla società comune, che

deve sempre più considerare i cittadini in difficoltà per precise mancanze di abilità “doverosi di attenzione e di evoluzione” nella vita di tutti i giorni.

Il Delegato alla disabilità

F.to Vincenzo Serpico

