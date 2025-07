Avellino, un cielo di ombrelli colorati su via Nappi: arte, luce e bellezza per il centro storico

AVELLINO

Un’esplosione di colori accoglie da oggi chi entra nel cuore antico di Avellino. Via Nappi, una delle principali porte d’accesso al centro storico, si trasforma in un suggestivo corridoio urbano grazie all’installazione di centinaia di ombrelli sospesi, in un gioco di luci e tonalità che abbraccia lo sguardo e l’anima.

A promuovere l’iniziativa è la sindaca Laura Nargi, che ha annunciato il progetto attraverso un post social: “Abbiamo bisogno di bellezza, di leggerezza, di spazi che parlino al cuore. E da oggi via Nappi è anche questo: un luogo che accoglie, sorprende e invita a fermarsi”.

L’installazione trae ispirazione dalle celebri esperienze internazionali nate in Portogallo, ma qui ad Avellino assume un significato speciale: un simbolo di rinascita urbana, di attenzione ai dettagli e di riscoperta dei luoghi identitari della città. Un intervento semplice, ma fortemente evocativo, pensato per dare nuova vita a uno dei percorsi più rappresentativi, creando un ideale legame visivo ed emozionale con piazza della Libertà.

Ma la sorpresa non finisce al tramonto. A partire da questa sera, infatti, il cielo di ombrelli si animerà grazie a una raffinata illuminazione a LED, trasformando la via in una vera e propria volta luminosa, pronta a incantare cittadini, famiglie e visitatori con la sua atmosfera magica.

“Continuiamo a investire nella riqualificazione del centro storico, non solo attraverso interventi strutturali, ma anche con piccoli gesti che migliorano la vivibilità e restituiscono valore emotivo ai nostri spazi pubblici”, ha sottolineato la sindaca Nargi.

Il progetto è solo una delle azioni previste per rilanciare il cuore di Avellino, puntando su creatività, decoro urbano e partecipazione. Una città più bella, più accogliente, più viva: è questo il messaggio che, da oggi, via Nappi racconta a chi la attraversa.