In occasione dell’Avellino Summer Fest, l’artista graphic web Dorotea Virtuoso sarà presente per tutto il mese di agosto con una mostra itinerante all’interno della quale è possibile ammirare alcune delle sue opere più significative che hanno lo scopo di racchiudere e trasmettere l’essenza della sua capacità artistica. Dorotea Virtuoso, nata e cresciuta a Napoli, è considerata a tutti gli effetti un’artista irpina proprio perché ha cominciato ad alimentare la sua vena artistica in questo luogo dove risiede ormai da tantissimi anni. La Virtuoso a partire dal 2012, anno in cui ha cominciato a realizzare le sue prime opere d’arte, ha cercato di farsi strada nel vasto panorama artistico irpino, iniziando ad esporre le sue prime realizzazioni durante mostre ed eventi realizzati ad Avellino e provincia. Quando ci si trova a contemplare le opere di Dorotea si rimane incantati dai luminosi e variopinti volti di donne, di ogni età e provenienza, con le loro insicurezze e i loro sentimenti, protagoniste indiscusse dei quadri dell’artista. Inoltre, ciò che contraddistingue Dorotea è il suo impegno nel sociale e il suo animo solidale; l’artista infatti devolve una parte del ricavato dalla vendita dei suoi quadri all’Associazione di Promozione Sociale “Missione Sorriso”. Ancora, Dorotea ha scelto di riprodurre alcune delle sue opere utilizzando il legno riciclato e sarà possibile durante l’Avellino Summer Fest ammirarne il risultato. È possibile quindi visitare le realizzazioni artistiche della Virtuoso durante le seguenti date: 5 agosto sul corso Vittorio Emanuele adiacente alla prefettura; 19 agosto alla Dogana; 26 agosto a corso Umberto. L’artista Dorotea Virtuoso ringrazia il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, la vicesindaco Laura Nargi e l’amministrazione comunale per l’opportunità e la collaborazione.