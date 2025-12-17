Avellino-Palermo, biglietti in vendita: tutte le info per il match del Partenio

È entrata nel vivo la prevendita dei biglietti per Avellino-Palermo, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17:15 allo stadio Partenio-Lombardi.

Dopo la fase di prelazione riservata ai possessori della Branco Card, da questa mattina, mercoledì 17 dicembre, è ufficialmente attiva anche la vendita libera, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Prelazione e vendita libera

La società biancoverde ha strutturato la prevendita in due momenti distinti.

La fase di prelazione, riservata ai tifosi aderenti al programma di fidelizzazione “Branco” e non abbonati, si è svolta nella giornata di martedì 16 dicembre, con acquisti consentiti esclusivamente ai titolari della fidelity card e senza possibilità di comprare biglietti per terzi.

Conclusa la prelazione, da mercoledì 17 dicembre alle ore 9:30 è partita la vendita libera, accessibile a tutti fino all’inizio del match.

Prezzi dei biglietti

Per la sfida contro il Palermo, la Curva Sud non è disponibile.

Questi i costi per gli altri settori dello stadio:

Tribuna Terminio

• Intero: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Under 14: 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale

• Intero: 32 euro

• Ridotto: 27 euro

• Under 14: 22 euro

I biglietti ridotti sono riservati a Over 65, donne e ragazzi nati tra il 2007 e il 2010.

I bambini nati dal 2020 in poi possono accedere gratuitamente se accompagnati da un adulto munito di titolo d’ingresso.

Modalità di acquisto e accesso allo stadio

I tagliandi possono essere acquistati:

• online sui portali Boxol e Go2

• presso la biglietteria del Partenio-Lombardi

• nei punti vendita autorizzati del circuito Go2

Ogni persona può acquistare fino a un massimo di quattro biglietti. Non sono previsti ingressi di favore, se non quelli stabiliti da accordi contrattuali con gli sponsor.

I cancelli dello stadio apriranno alle ore 13:00: la società consiglia di arrivare con anticipo per agevolare i controlli e l’afflusso del pubblico.

Settore ospiti: info per i tifosi del Palermo

È stata comunicata anche l’apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti, con una capienza di 500 posti.

I tifosi residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se in possesso della SIAMOAQUILE CARD, la fidelity del Palermo FC.

Il costo del tagliando è di 13 euro più diritti di prevendita, con vendita attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 19 dicembre.

Un appuntamento importante per il finale di girone, con il Partenio pronto a spingere l’Avellino in una sfida dal peso specifico elevato.