Avella, scomparso un pastore tedesco in zona Fusaro: appello dei proprietari

AVELLA – È scomparso nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, un cane di razza pastore tedesco nella zona Fusaro, ad Avella. L’animale, di nome Ciro, si è allontanato improvvisamente e da quel momento non si hanno più sue notizie.

Ciro è un cane di grossa taglia, dal mantello nero e marrone, docile e abituato al contatto con le persone. La sua scomparsa ha destato grande preoccupazione nei proprietari, che temono possa essersi smarrito o disorientato nei dintorni.

La famiglia ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili possa segnalarlo tempestivamente. È stata inoltre annunciata una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.

Chiunque abbia notizie è invitato a contattare direttamente i proprietari al numero 3406780027. Nel frattempo, si chiede la massima collaborazione e condivisione della notizia, anche nei comuni limitrofi, per aumentare le possibilità di ritrovare l’animale nel più breve tempo possibile.