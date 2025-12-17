Sal Da Vinci, questa sera il grande evento su Canale 5: musica, ospiti e un omaggio a Napoli

Questa sera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda “Sal Da Vinci – Stasera… che sera!”, lo spettacolo evento che celebra oltre quarant’anni di carriera di uno degli artisti più amati della scena partenopea. Un appuntamento speciale che unisce musica, emozioni e racconto, pensato come un grande abbraccio alla sua città.

Per la prima volta, Sal Da Vinci sale sul palco di un luogo simbolo di Napoli, Piazza del Plebiscito, trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Proprio qui, il concerto è stato registrato il 6 settembre, davanti a una piazza gremita e partecipe, rendendo l’evento ancora più significativo dal punto di vista artistico e simbolico. Una scelta non casuale: Napoli è protagonista assoluta della serata, tra musica, racconti e atmosfere cariche di identità e passione.

Nel corso dello spettacolo, Sal Da Vinci ripercorre i momenti più importanti della sua carriera, alternando nuove hit ai grandi classici della canzone napoletana e italiana, in uno show concepito come una festa condivisa con il pubblico, capace di attraversare teatro, concerti e televisione.

Accanto a lui, un parterre di ospiti d’eccezione arricchisce la serata: da Renato Zero a Gigi D’Alessio, passando per Paolo Bonolis, Raf, Fausto Leali, Clementino, Serena Brancale, Martina Stella, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e Fabio Esposito, con altre sorprese pronte a rendere lo spettacolo ancora più memorabile.

Tra musica dal vivo, duetti, racconti personali e momenti di puro intrattenimento, “Stasera… che sera!” si presenta come una vera serata-evento televisiva, nello stile dei grandi appuntamenti da non perdere, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico a casa.

Un’occasione speciale per celebrare Sal Da Vinci e il suo legame profondo con Napoli, regalando agli spettatori una notte di musica, emozioni e spettacolo nel cuore della città. L’appuntamento è questa sera, in prima serata su Canale 5.