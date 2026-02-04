Infortunio Di Lorenzo: il capitano azzurro si sottoporrà a intervento

Il Napoli fa chiarezza sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo con una nota ufficiale che aggiorna tifosi e addetti ai lavori sul percorso di recupero del capitano azzurro.
Nel comunicato diffuso dal club, la società spiega che, tenendo conto dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, il calciatore ha deciso, di comune accordo con il Napoli, di sottoporsi nelle prossime ore a un intervento chirurgico al piede sinistro. L’operazione servirà a risolvere una problematica pregressa, già monitorata dallo staff medico.
La scelta rientra in una strategia condivisa tra atleta e società, finalizzata a ottimizzare i tempi di recupero e consentire a Di Lorenzo di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili, evitando ricadute o complicazioni future.
Restano ora da valutare i tempi di recupero complessivi, che verranno definiti dopo l’intervento e l’avvio del percorso riabilitativo. Il Napoli seguirà passo dopo passo l’evoluzione clinica del suo capitano, punto di riferimento dentro e fuori dal campo.