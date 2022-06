AVELLINO. FESTA DELLA MUSICA ALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE SCIPIONE E GIULIO CAPONE

Dal 2016 il Ministero della cultura promuove la Festa della Musica su tutto il territorio nazionale italiano. Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, la musica si diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali e bande.

La Festa della Musica rappresenta un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale italiano che rafforza i valori di cittadinanza a livello locale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadini, enti e amministrazioni L’edizione 2022, con il tema del “Recovery Sound Green Music Economy” si caratterizza con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente.

Il Museo Irpino parteciperà alla Festa della Musica con una mostra, letture ad alta voce e un concerto nella suggestiva corte interna del Palazzo della Cultura.

Si inizia con l’inaugurazione della Mostra Documentaria Documenti musicali dalla Donazione Trevisani a cura della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”. La mostra nasce da un progetto di catalogazione in SBNWeb della Donazione Trevisani. Per l’occasione sarà riaperta al pubblico la Sala Trevisani dove è stata ricostruita la Biblioteca della famiglia, così come voluto dall’erede Giovanni Trevisani al momento della donazione nel 1969.

Un’occasione per far conoscere uno dei fondi storici della Biblioteca e scoprire spartiti e giornali d’epoca sfogliando le pagine di libri antichi.

Dalle 18.00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca inizieranno inoltre le Letture ad alta voce di albi illustrati dove le parole diventano musica per bambini e ragazzi.

Si prosegue alle 19.00 con un concerto dell’Ensemble Cimarosa Clarinet a cura delle classi di clarinetto del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino. Una

melodia di suoni e note che inizierà con Gerswhin per arrivare a Miller e Kander e finire con il ritmo brasiliano di De Abbreu. .

PROGRAMMA

ore 18.00-20.30

Documenti musicali dalla Donazione Trevisani

Mostra documentaria

Sala Trevisani

ore 18.00-20.30

Musica da leggere. Letture ad alta voce di albi illustrati dove le parole diventano musica

Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale

ore 19.00- 20.00

Ensemble Cimarosa Clarinet

Direttore: Antonio Ferraro

Clarinetti in Sib: Aurilia Marco, Bozzoli Raffaele, Cirino Nicola, De Feo Davide, Della Vecchia

Giovanni, Di Salvatore Gerardo, Falco Annarita, Franzese Daniela, Loffredo Asia, Martini

Azzurra Maria, Miele Luigi, Santangelo Luisa

Corno di bassetto: Martone Marco

Clarinetti Bassi: Agnes Giovanni, De Vivo Elio, Lamberti Maria

a cura della classe di clarinetto del Conservatorio di musica “Domenico Cimarosa” di Avellino

Corte interna Sezione archeologica

Le attività si svolgeranno sia all’esterno che all’interno della struttura.

L’utilizzo della mascherina è fortemente consigliato in caso di assembramento.

Ingresso libero e gratuito

