AVELLINO. Centro storico, riparte la Ztl: si comincia il 3 giugno

Riparte la pedonalizzazione serale del centro storico di Avellino . Anche quest’anno, il cuore antico della città sarà off limits per le auto, ad esclusione dei residenti e delle categorie autorizzate, tutte le sere, da sabato 3 giugno al prossimo 30 settembre.

Dopo l’ottimo riscontro in termini di avventori e rivitalizzazione del centro storico giunto dalla fase sperimentale avviata per lo stesso periodo l’anno scorso, l’Amministrazione comunale riattiva i sette varchi Ztl autorizzati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio . Ztl in vigore ogni sera alle 20:30, fino all’1 di notte.

L’accesso al centro storico, anche dopo l’attivazione dei varchi elettronici, sarà invece consentito a residenti, titolari di autorimessa, operai impegnati nel carico e scarico delle merci, invalidi con contrassegno e medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, forze di polizia e lavoratori autorizzati.

Tutte le categorie e i soggetti già inseriti l’anno scorso nelle “White list” del Comune di Avellino saranno abilitati all’accesso in automatico e senza ulteriori passaggi. I nuovi soggetti che, da quest’anno, rientrano nelle categorie sopramenzionate potranno recarsi, invece, al Comando della Polizia municipale, ufficio Ztl , per avere tutte le informazioni del caso. Le telecamere attive sui varchi Ztl non risparmieranno, invece, i trasgressori.

Dal punto di vista dirimente dei parcheggi , l’Amministrazione comunale quest’anno ha compiuto un ulteriore passo in avanti. L’ente metterà gratuitamente a disposizione, tutti i pomeriggi e le sere di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, e dalle 18 in poi il martedì e il giovedì, il parcheggio sotterraneo di Palazzo di Città, da oltre 100 posti.

Un’ulteriore area di sosta che si aggiungerà a quelle già esistenti a Campetto Santa Rita (100 posti), al parcheggio coperto del teatro “Carlo Gesualdo”, a quello del centro “Vivendi” (400 posti a pagamento) ed all’area di sosta della vicina Piazza Kennedy (242 posti). Spazi per le auto che consentiranno a turisti ed avventori di portarsi nel cuore antico con maggiore tranquillità, sia per lo shopping pomeridiano che per una passeggiata, per godere dei percorsi turistici organizzati dall’Amministrazione comunale e per lo svago serale nei locali.

«La pedonalizzazione consentirà una maggiore vivibilità e fruibilità delle bellezze e dei punti di forza del nostro centro storico. – dichiara la vice-sindaco con delega al Turismo e al Commercio, Laura Nargi – Così favoriamo lo sviluppo della città antica e costruiamo maggiori opportunità per le attività commerciali. La Ztl – aggiunge – è parte integrante di un progetto più ampio ed armonico per la valorizzazione del cuore antico di Avellino. Una strategia che stiamo realizzando e che ci sta consegnando i suoi frutti».