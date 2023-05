BAIANO. Nona edizione della Festa della “Maggiore età”. Teatro Colosseo, 2 Giugno 2023, si festeggia la Repubblica e i Giovani Neo Diciottenni.

Il Circolo Sociale 1890, la Pro Loco Baiano, il Forum Giovani, l’Istituto scolastico Giovanni XXIII° e con l’alto patrocinio del Comune, organizzano la nona edizione della “Festa della Maggiore Età”, un’apprezzata manifestazione che riunisce i neo maggiorenni per dare loro il benvenuto nella comunità, per festeggiarli e testimoniare l’attenzione e la fiducia che il paese intero ha nei loro confronti. Una semplice ma significativa cerimonia che è anche un modo per facilitare la conoscenza reciproca tra generazioni, per imparare a dialogare, a parlarsi, a riscoprire il legame che c’è tra vecchi e giovani, a recuperare rapporto e vincoli che, negli ultimi anni, sembravano (e forse lo erano) smarriti. E’ la comunità intera che allarga le braccia per stringere a sé i ragazzi diventati maggiorenni, per far sentire loro che, da figli di questa comunità, possono sempre contare sulla solidarietà di tutti. In questo mondo globalizzato e appiattito nel quale tutti sembrano uguali, è un modo per sentirsi vicini, per evidenziare che le proprie radici e il senso di appartenenza hanno sempre un altissimo valore, e, in un momento in cui il futuro è messo in discussione da una terribile crisi, la comunità lancia un messaggio ai giovani: abbiamo stima e fiducia in voi e siamo certi che conseguirete i successi che meritate. E’ un augurio collettivo a fare bene nella vita, a realizzare i vostri sogni.

Programma

La Festa non può che avere inizio dalla piazza F. Napolitano, centro ideale e simbolo della nostra comunità, unita e solidale. Ci ritroveremo alle ore 10.30 davanti al Monumento ai Caduti per un doveroso omaggio ai nostri antenati che hanno dato la vita in difesa di ideali di Libertà ed Eguaglianza.

Peppe Mangino, artista baianese, apprezzatissimo musicista eseguirà il “Silenzio” In onore dei nostri caduti e, a nome dei giovani di Baiano, una corona di fiori sarà deposta ai piedi del monumento. La manifestazione continua nel Teatro Colosseo.

Ore 11.00, esibizione dell’orchestra della Scuola Media diretta dal maestro Giuseppe Di Lorenzo.

A seguire, dopo le introduzioni di Antonio Vecchione, Felice D’Anna e Chiara Lippiello, gli interventi del Sindaco Enrico Montanaro e del dirigente Pasquale Napolitano, e, soprattutto, le voci dei giovani neo maggiorenni.

Ore 12.00

Consegna ai neo maggiorenni della Costituzione Italiana e un diploma di partecipazione.

Ore 12.15: foto finale

La colonna sonora dell’orchestra della Scuola, con l’inno nazionale e l’inno baianese, concluderà la manifestazione.