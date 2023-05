NOLA. Festa dello Scudetto. Gianfranco Coppola presenta CAMPIONI PER SEMPRE. L’evento domani al museo archeologico di Nola

La città di Nola si prepara a festeggiare il terzo scudetto del Napoli. E lo farà con un ospite d’eccezione, Gianfranco Coppola, caporedattore Rai e presidente nazionale USSI oltre che autore di “Campioni per sempre“, il libro edito dalla casa editrice LeVarie di Marco Lobasso che ripercorre le interviste dei campioni e dei protagonisti del passato con tanti racconti di firme storiche del giornalismo italiano.

L’atteso appuntamento è per le ore 10.30 di domani, giovedì 1 giugno nel salone del museo storico archeologico di Nola. Ad organizzare l’evento è la Fondazione Hyria Novla presieduta da Felice Scotti, con la stretta collaborazione di Gennaro Esposito in partnership con il polo museale diretto da Giacomo Franzese ed il club “Napoli Nola Partenopea” presieduto da Enrico De Falco e rappresentato da Guido Lombardi.

Un momento di festa, coordinato dalla giornalista Autilia Napolitano, che vuole essere anche un’occasione di riflessione sulle realtà meno fortunate del territorio napoletano. Non a caso il libro di Gianfranco Coppola, che ha la prefazione dell’arcivescovo emerito di Napoli Crescienzo Sepe, ha abbracciato un progetto solidale in favore della casa di Tonia, una struttura di accoglienza che aiuta donne e madri in difficoltà.

“Lo sport è inclusione, solidarietà, amicizia e quale occasione migliore per rafforzare questo concetto nel corso di un evento speciale come la festa dello Scudetto del Napoli – spiega il presidente della Fondazione Hyria Novla, Felice Scotti – E non è un caso che festeggeremo il primo giugno quando Nola si appresta a vivere il suo giugno nolano secondo i sentimenti che ci sono stati tramandati da San Paolino. Felici dunque di sostenere questo progetto che, mi preme sottolineare, non è un semplice momento di condivisione di fede calcistica e di gioia per la vittoria, ma una vera e propria missione sociale, da sempre tra gli obiettivi della Fondazione vicina da sempre alle realtà del territorio più deboli con iniziative ben strutturate”.