Montevergine riapre per la Domenica delle Palme: fedeli di nuovo al Santuario dopo la frana

Dopo oltre quattro mesi di stop, il Santuario di Montevergine si prepara a riaccogliere i fedeli. Domenica 30 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, è prevista la riapertura, seppur parziale, del luogo simbolo della devozione mariana in Irpinia, rimasto chiuso a seguito della frana del 25 novembre scorso.

Si tratta di una ripartenza graduale e sotto stretta osservazione. In questa prima fase, infatti, l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite funicolare oppure a piedi, lungo i sentieri del Monte Partenio. La strada di collegamento resta ancora interessata dai lavori di messa in sicurezza e non è percorribile dal traffico ordinario.

La riattivazione della funicolare rappresenta un primo passo concreto verso il ritorno alla normalità, anche se per la riapertura completa dell’arteria si dovrà attendere ancora qualche settimana. Secondo le previsioni, il transito dei veicoli potrebbe essere ripristinato entro il mese di maggio, periodo tradizionalmente segnato da una forte affluenza di pellegrini per il mese mariano.

Intanto cresce l’attesa tra i fedeli. Sono già numerosi i gruppi pronti a raggiungere il Santuario, anche attraverso percorsi di fede come il Cammino di San Guglielmo. Associazioni e devoti si preparano a rendere omaggio alla Vergine di Montevergine, la “Mamma Schiavona”, in un clima di grande partecipazione.

Gli interventi più urgenti risultano in fase avanzata, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione dei flussi. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle disposizioni, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

Montevergine si appresta così a vivere un momento carico di significato, tra fede, attesa e il desiderio condiviso di tornare presto alla piena normalità.