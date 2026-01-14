Avellino, anziana muore al Moscati: familiari informati solo il giorno dopo. Avviata verifica interna

AVELLINO– Un decesso avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino e una comunicazione arrivata in ritardo ai familiari. È quanto accaduto a una donna di 84 anni, trasferita in ospedale da una RSA dove era ospite a causa di serie patologie cardiache. La donna è deceduta durante il ricovero in area di emergenza, ma i parenti avrebbero appreso la notizia soltanto il giorno successivo.

La vicenda ha suscitato comprensibile amarezza nella famiglia della paziente. Sull’episodio è intervenuto il primario del reparto di Emergenza, Antonino Maffei, che ha incontrato il figlio dell’anziana esprimendo rammarico e scuse per quanto accaduto sul piano comunicativo.

Informata dell’accaduto, la direzione generale dell’Azienda ospedaliera, guidata da Germano Perito, ha disposto l’avvio immediato di accertamenti interni per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali criticità nelle procedure adottate.

L’obiettivo dell’azienda sanitaria è fare piena chiarezza sull’episodio e comprendere le ragioni del ritardo nella comunicazione, al fine di evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro, soprattutto in momenti così delicati per i pazienti e i loro familiari.