TROPPO POCO NAPOLI PER VINCERE

Assedio sterile e zero gol: dopo il Verona, un altro stop interno che pesa nella corsa Scudetto.

Il Napoli frena ancora al Maradona. Dopo il pareggio col Verona, arriva un altro 0-0 che suona come un campanello d’allarme, perché questa volta a reggere l’urto è anche il Parma, squadra in piena lotta salvezza. Gli azzurri tengono palla, attaccano, spingono, ma non sfondano. E alla fine devono fare i conti con un pareggio che azzera l’onda lunga di San Siro e rischia di pesare anche in chiave Scudetto.

Il copione è chiaro fin dai primi minuti: Napoli stabilmente nella metà campo avversaria, Parma basso, compatto, organizzato. Ma tra possesso e pericolosità reale c’è una distanza che gli uomini di Conte non riescono a colmare.

McTOMINAY CI PROVA, IL RESTO SI SPEGNE

L’unico a dare continuità, intensità e senso di pericolo è McTominay. Lo scozzese segna anche all’11’, ma il gol viene annullato per un mezzo braccio in offside di Mazzocchi. È l’episodio che fotografa la serata: dettagli contro, poca lucidità davanti.

Il Parma ringrazia e si affida a un Rinaldi in versione muro, schierato a sorpresa da Cuesta al posto di Corvi. Il portiere emiliano risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa, mentre davanti Troilo guida una linea difensiva ordinata, dura, difficile da scardinare.

IDEE POCHE, ENERGIE IN CALO

Col passare dei minuti il Napoli perde brillantezza. Le corsie non incidono, le giocate tra le linee non trovano sbocchi, e nemmeno i cambi riescono a cambiare l’inerzia. Neres entra e poi è costretto a uscire, simbolo di una serata storta. Nel finale anche la condizione atletica cala e l’assedio si trasforma in pressione confusa.

Il Parma, senza mai rinunciare all’ordine, porta a casa uno 0-0 pesantissimo per la propria classifica. Per il Napoli, invece, è un’occasione persa.

UN SEGNALE DA NON IGNORARE

Due pareggi consecutivi in casa, zero gol segnati al Maradona nell’ultima settimana. Numeri che raccontano più di mille parole. Il Napoli resta lì, ma il rischio è quello di perdere terreno mentre davanti l’Inter continua a macinare punti.

La corsa è lunga, ma certi passaggi a vuoto lasciano il segno.

TABELLINO

NAPOLI – PARMA 0-0

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno;

Mazzocchi (58’ Neres; 90’ Lucca), Lobotka, McTominay, Olivera (58’ Spinazzola);

Politano (78’ Vergara), Lang (58’ Elmas);

Hojlund.

Allenatore: Conte.

PARMA (3-5-1-1):

Rinaldi; Circati, Troilo (69’ Delprato), Valenti;

Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen (46’ Valeri), Ordonez (90’ Benedyczak);

Ondrejka (59’ Bernabé);

Cutrone (59’ Pellegrino).

Allenatore: Cuesta.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Troilo (P), Britschgi (P), Neres (N)

Espulsi: —