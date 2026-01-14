Avella, il CAI celebra il “Taglio del Maio”: escursione sui Monti del Partenio

Avella si prepara a vivere uno dei suoi riti più antichi e suggestivi: il Taglio del Maio in onore di San Sebastiano, un evento che unisce fede, tradizione popolare e montagna in un’unica, potente esperienza collettiva.

Domenica 18 gennaio 2026, il Club Alpino Italiano – Sezione Avellino propone un’escursione speciale sui Monti del Partenio, lungo il sentiero CAI 232, per accompagnare i partecipanti nel cuore di questa antica cerimonia che rappresenta l’anima profonda della comunità avellese

Un rito che viene da lontano

Il Taglio del Maio è un rito che si tramanda da generazioni. All’alba, nei boschi che circondano Avella, uomini del paese scelgono con grande attenzione un albero alto, dritto e robusto – simbolo di forza, protezione e prosperità – che viene abbattuto e preparato per la discesa verso il paese.

Il taglio non è solo un’operazione pratica: è un vero rito collettivo, accompagnato da canti popolari, momenti di condivisione e profondo senso di appartenenza. La fatica diventa festa, la montagna diventa casa, la tradizione si rinnova.

L’escursione

Il percorso ad anello, lungo 12 km con 500 metri di dislivello, si snoda tra boschi, valloni e antiche strade sterrate, toccando località come Trombetta di Castellone, Vallone delle Rape, Fossa delle Ortiche, bosco di Salmola e Carrata.

Il gruppo potrà assistere alle operazioni di discesa del Maio e, per i più curiosi, sarà possibile fermarsi nel centro storico di Avella, nei pressi della chiesa di San Giovanni, per la suggestiva alzata del Maio.

Il momento finale: il “Fucarone”

La festa si concluderà la sera del 20 gennaio, con il tradizionale Fucarone, grande falò rituale che illuminerà il paese dopo la Santa Messa, suggellando simbolicamente la protezione del Santo sulla comunità.

ℹ️ Informazioni principali

Data: 18 gennaio 2026

Percorso: Anello – Sentiero CAI 232

Difficoltà: E (escursionistica)

Durata: circa 6 ore

Dislivello: 500 m

Ritrovo: Fontana “Campo Piano” – ore 7:45

Partenza: ore 8:00

Pranzo: a sacco

Punti acqua: presenti all’inizio del sentiero

Tradizione, natura e identità

Partecipare al Taglio del Maio non è solo fare un’escursione: è entrare in una storia viva, respirare un rito che parla di comunità, sacrificio e appartenenza. È un invito a riscoprire il valore dei gesti antichi, immersi nella bellezza selvaggia del Partenio.

Un appuntamento da non perdere, per camminare insieme tra boschi e memoria.