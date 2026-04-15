Mugnano del Cardinale, laurea per Antonio Masucci: traguardo importante e nuovi orizzonti

Antonio Masucci consegue la laurea: traguardo importante e nuovi orizzonti

Antonio Masucci ha conseguito la laurea presso l’Università eCampus, portando a termine il proprio percorso di studi.

Un momento significativo, vissuto insieme ai familiari, tra cui il padre Nicola, la mamma Filomena e la sorella Angela, che hanno condiviso con lui questa tappa importante, segnata da emozione e soddisfazione. La conclusione degli studi rappresenta infatti un passaggio fondamentale nella crescita personale e professionale.

Con questo traguardo si apre ora una nuova fase, fatta di opportunità, progetti e obiettivi futuri.

La redazione di Binews rivolge ad Antonio Masucci i migliori auguri per il prosieguo del suo cammino.