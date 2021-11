AVELLA. Vincenzo Biancardi: “Congratulazioni alla Bonaudo per la nomina a Soprintendente”.

Arrivano le congratulazioni dalla cittadina archeologica ed in particolare dal sindaco di Avella Vincenzo Biancardi e da tutta l’amministrazione comunale avellana per la nomina della dottoressa Raffaella Bonaudo come nuova dirigente della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. “Sono felicissimo per il nuovo ruolo che la dottoressa Bonaudo ha ricevuto come primo dirigente della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. Questo è un ulteriore dimostrazione della sua ampia competenza in materia di cui abbiamo avuto dimostrazione durante gli anni passati ad Avella con un rilancio significativo dei nostri beni archeologici culminato con l’apertura del museo. Spero di ospitarla quanto prima ad Avella e sono sicuro che con il nuovo incarico continueremo ancora di più a rilanciare la nostra cittadina archeologica”.

