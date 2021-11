Arma dei Carabinieri: Napoli, 17 novembre 2021, inaugurazione della sede della neo istituita 2^ Sezione Operativa anti-falsificazione monetaria.

Il 17 Novembre 2021, alle ore 09.45, all’interno della caserma Caretto, sede del 10° Reggimento Carabinieri Campania, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della 2^ Sezione Operativa Napoli del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, reparto specializzato nel contrasto alla contraffazione di valuta, documenti di identità, valori di bollo e altri mezzi di pagamento.

Il Comando, istituito nell’ottobre del 1992 con la denominazione di Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria, posto alle dipendenze del Comando Carabinieri Banca d’Italia, (in ottemperanza al D.M. del 22 gennaio 1992 che, nel quadro della ripartizione degli obiettivi tra le varie forze di polizia, riconosceva all’Arma dei Carabinieri il consolidato interesse nel settore del falso nummario), è stato elevato dal giugno 1999 a Comando di Corpo e posto alle dipendenze della Divisione Unità Specializzate Carabinieri con la denominazione attuale.

In forza della sua specializzazione è deputato a contrastare sia la contraffazione di banconote e monete in Euro ed estere, carte di pagamento (di credito e di debito), valori di bollo, assegni e titoli di credito di varia natura, documenti di identità e autorizzativi, sia le emergenti dinamiche criminali legate all’utilizzo delle criptovalute e di piattaforme informatiche illegali per la vendita di valuta contraffatta, documenti di identità falsi e dati relativi a carte di pagamento illegalmente acquisiti.

In tale ottica, dispone di personale altamente specializzato e impiega tali risorse in attività di analisi, investigative e di supporto all’Arma territoriale e alla Magistratura, negli specifici ambiti di competenza.

Nell’espletamento dei suoi compiti, il Comando si rapporta, nella quotidianità, con il Dipartimento Circolazione Monetaria della Banca d’Italia e con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’istituzione della 2^ Sezione Operativa di Napoli, che si affianca nella struttura investigativa del Comando alla 1^ Sezione Operativa di Roma ed alla Sezione Criptovalute di recente istituzione, consentirà, in un’area geografica da sempre caratterizzata da strutturate dinamiche produttive e diffusive nel settore del falso nummario e della contraffazione in generale di documenti e altri mezzi di pagamento, di qualificare l’incidenza dell’Arma nel contrasto a tali specifici fenomeni.

Alla cerimonia prenderanno parte Autorità Militari, Civili e Religiose tra le quali il Generale di Corpo d’Armata Detalmo Maurizio MEZZAVILLA, Comandante Interregionale CC “Ogaden”, il Generale di Divisione Riccardo GALLETTA, Comandante della Divisione Unità Specializzate Carabinieri ed il Colonnello t.SFP Renato CHICOLI, Comandante dei Carabinieri Antifalsificazioni Monetarie. Un indirizzo di saluto verrà portato dal Dott. Francesco NICOLÒ, Capo Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio della Banca d’Italia e dall’Ing. Paolo AIELLI, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Madrina della cerimonia la Prof.ssa Anna ARECCHIA, vedova del Maresciallo Ordinario Rino Pio Golino, deceduto in servizio il 4 Febbraio 1995 ed insignito della pubblica benemerenza al valor civile dal Ministero dell’Interno.

