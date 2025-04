AVELLA. Una vita insieme, un ultimo Viaggio Mano nella Mano: L’Addio a Giuseppe Pecchia e Diomira Silvestrini

AVELLA – In un mondo che corre veloce, dove i legami sembrano sfaldarsi con facilità, la storia di Giuseppe Pecchia e Diomira Silvestrini ci riporta al valore profondo dell’amore duraturo. Uniti da oltre cinquant’anni di vita condivisa, hanno affrontato insieme gioie, dolori, e le semplici giornate della quotidianità, rimanendo l’uno accanto all’altra fino alla fine.

La loro scomparsa, avvenuta a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, ha toccato profondamente l’intera comunità di Avella. Giuseppe e Diomira erano conosciuti per la loro gentilezza, la disponibilità e l’affetto che trasmettevano a figli, nipoti, amici e vicini. Una coppia come se ne vedono sempre meno, la cui presenza riempiva le strade del paese con discrezione e calore.

Martedì 22 aprile 2025, nella Chiesa di San Giovanni ad Avella, si terrà la Messa in suffragio in loro memoria alle ore 18:00. Un momento di raccoglimento e affetto per onorare le “anime benedette” di due persone che hanno saputo costruire una vita fondata su amore, rispetto e fedeltà.

Le famiglie Pecchia e Silvestrini hanno voluto ringraziare sentitamente quanti vorranno unirsi a loro in questa celebrazione, simbolo di un amore che neanche la morte è riuscita a dividere. È difficile pensare a un destino più dolce e struggente di questo: andarsene quasi insieme, dopo una vita vissuta in simbiosi. Come se uno non potesse resistere all’assenza dell’altro.

Un amore così profondo non muore mai: si trasforma, rimane, e diventa testimonianza per chi resta.