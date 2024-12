AVELLA. Nuovo furto alla Scuola Media, sottratti 30 computer e altro materiale

AVELLA – Ancora un furto alla scuola media di Avella. È il secondo episodio in meno di un anno, e questa volta i ladri hanno portato via 30 computer destinati alla didattica dell’istituto.

Il furto, avvenuto nella notte, è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Non è la prima volta che l’istituto subisce un danno simile: già lo scorso giugno, la scuola era stata presa di mira. In quell’occasione, i malviventi avevano sottratto diverso materiale didattico, tra cui computer, tablet e altri dispositivi informatici.

Questo nuovo episodio rappresenta un duro colpo per la comunità scolastica di Avella. La sottrazione di strumenti fondamentali per l’attività didattica rischia di compromettere il regolare svolgimento delle lezioni, soprattutto in un periodo in cui l’utilizzo della tecnologia è sempre più centrale nel percorso educativo degli studenti.

Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’accaduto. La comunità locale, intanto, si interroga sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza degli edifici scolastici per prevenire ulteriori episodi simili.

La dirigenza scolastica, visibilmente provata, ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto e ha già avviato le pratiche per cercare di ripristinare le dotazioni tecnologiche dell’istituto nel minor tempo possibile. Tuttavia, resta l’amarezza per un gesto che colpisce al cuore il diritto allo studio dei ragazzi.

La speranza è che i responsabili vengano presto individuati e che la scuola possa tornare a essere un luogo sicuro per studenti e docenti.