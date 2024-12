Grande successo per la rassegna corale natalizia “Pellegrini di… Speranza” a Sperone. VIDEO

Si è tenuta ieri sera, domenica 22 dicembre 2024, nella Parrocchia di Sant’Elia Profeta a Sperone (AV), la rassegna corale di Natale “Pellegrini di… Speranza”. L’evento, che ha raccolto un’ampia partecipazione di pubblico, ha visto la presenza di tre cori che hanno regalato momenti di intensa emozione attraverso la musica e il canto.

Ad aprire la serata è stato il Coro “Le voci del cuore” di Saviano, diretto dai Maestri Mirra Marilena e Mirra Franco, che ha incantato i presenti con una selezione di brani toccanti ed evocativi.

A seguire, il Coro “Avella 2017” di San Romano di Avella ha offerto una performance arricchita dall’accompagnamento musicale del chitarrista Pasquale Loiola e delle violiniste Iryna Mieliekiestseva e Mariagrazia Buoncrvello. La loro interpretazione ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

La serata si è conclusa con l’esibizione del Coro Parrocchiale “Sant’Elia Profeta” di Sperone, diretto dalla Maestra Milena Maietta, con l’accompagnamento al flauto di Pasquale Monteforte. Le loro voci armoniose e il repertorio scelto con cura hanno contribuito a un finale memorabile per una serata di condivisione e fede.

L’evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione per la comunità locale, in pieno spirito natalizio. La chiesa, addobbata per l’occasione, ha fatto da cornice ideale alla rassegna, contribuendo a creare un’atmosfera magica e carica di speranza.

La manifestazione è stata un grande successo, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame tra musica, tradizione e comunità. Un plauso va agli organizzatori, ai maestri e a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa splendida serata.