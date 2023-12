Avella -L’Open Day dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero”: Una Finestra sull’Eccellenza Educativa e l’Inclusione Sociale”

L’open day a scuola è un biglietto da visita attraverso il quale ci si presenta e con il quale si vuole lasciare ai genitori e ai futuri iscritti un messaggio importante. Dall’ open day traspare la garanzia di un’ eccezionale accoglienza e di una comunità di cui ognuno si sente parte integrante, privilegiando l’inclusione sociale, sposando una serie di valori importantissimi che includono l’educazione e l’orientamento, come fattori basilari per determinare la formazione della personalità.

L”Open Day dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero” si svolgerà venerdì 15 dicembre, con orari diversi per i vari gradi scolastici così da poter permettere un accesso facile alla platea interessata. Dalle 16.30 sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia, dalle 17.30 la scuola primaria e dalle 18.30 la secondaria di primo grado. Tanti i laboratori che attendono i futuri iscritti. “Vieni a conoscere la nostra offerta formativa” è questo lo slogan semplice, ma efficace scelto dall’ I.C. “Monsignor P. Guerriero”. (L. C.)