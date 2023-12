OPEN DAY LICEO STATALE ‘’ALBERTINI ‘’ DI NOLA

Il Preside Dott. Prof. Rosario Cozzolino, i docenti e gli alunni aprono le porte del Liceo Statale Albertini di Nola con due incontri di Open Day, gli aspiranti nuovi iscritti potranno scoprire l’Offerta Formativa della scuola.

Sabato 16 dicembre dalle 15:30 alle 19:30 e domenica 17Dicembre dalle 09:00 alle 12:00, si terranno gli incontri di Open-day del Liceo Statale Albertini di Nola, un momento di incontro dedicato ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie per conoscere da vicino la scuola ed i docenti.

Il nostro Liceo intende esprimere la propria vicinanza non solo ai futuri alunni ma anche alle famiglie che dovranno sostenere i propri figli e accompagnarli in quella che sarà una scelta determinante per il loro futuro.

I docenti presenteranno i quadri orario e le peculiarità di ogni indirizzo di studio, dal Liceo Scientifico Ordinamentale al Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate (Coding, Robotica, Intelligenza Artificiale), dal Liceo Scientifico Quadriennale con curvatura biomedica, al Liceo Linguistico (con sezione Esabac) e al Liceo Musicale.

Una scuola anche attenta all’inclusione e sensibile alla diversità che valorizza l’unicità di ogni ragazza e ragazzo, promotore di attività legate alla cittadinanza digitale e alla legalità e tanto altro da scoprire in presenza.

Sarà anche l’occasione per conoscere le attività laboratoriali e i progetti più significativi che integrano l’Offerta Formativa come il Laboratorio di Informatica (Robotica Educativa), Scienze, Linguistico e Musicale.

Gli alunni e genitori potranno porre domande non solo ai docenti, ma anche agli studenti che al momento frequentano l’istituzione scolastica.