NOLA. Operazione Antitruffa nel Settore Sanitario: 17 Indagati per Presunta Truffa al SSN

Un’operazione antitruffa nel settore sanitario ha portato all’indagine di 17 professionisti, tra medici di medicina generale, farmacisti e titolari di laboratori di analisi, accusati di una presunta truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). L’inchiesta, coordinata dalla procura di Nola, contesta reati quali falsità ideologica, corruzione e associazione a delinquere, gettando luce su due sodalizi illegali operanti a Pomigliano d’Arco.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli, i vertici di questi sodalizi, vestiti da camici bianchi, avrebbero firmato presunte prescrizioni di medicinali, al fine di ottenere rimborsi dall’Azienda Sanitaria Locale (Asl). Un’operazione sofisticata che coinvolgeva professionisti chiave del sistema sanitario, mettendo in luce falle nel monitoraggio e controllo delle prescrizioni mediche.

La risposta delle autorità è stata decisa: uno dei medici di base è stato posto ai domiciliari, mentre altri due sono stati sospesi per un anno. Sette farmacisti hanno ricevuto l’interdizione, impedendo loro di esercitare la professione. Per due rappresentanti legali dei centri diagnostici coinvolti nell’indagine, è scattato il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno.

Misure cautelari più severe sono state applicate a un ex farmacista e due informatori scientifici, ai quali è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Pomigliano d’Arco. Infine, due infermieri sono stati sospesi dalla pratica professionale, impedendo loro di esercitare la professione nel breve termine.

L’operazione non solo ha messo in luce presunti illeciti ma ha anche sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza e sulla trasparenza del sistema sanitario. Le autorità competenti continuano a indagare per garantire che tali pratiche non minino l’integrità del Sistema Sanitario Nazionale e per assicurare che il pubblico possa confidare nella correttezza e nell’efficienza delle strutture sanitarie.