Paura nel Baianese, auto non si ferma all’alt dei carabinieri: folle inseguimento lungo la Nazionale delle Puglie

Momenti di forte tensione nel Baianese dove, nel pomeriggio di oggi, alle 15, un’auto di colore giallo non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri dandosi immediatamente alla fuga. Da quanto si apprende, l’episodio avrebbe avuto inizio nel territorio di Mugnano del Cardinale.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità che ha interessato l’intera strada statale 7 bis, la cosiddetta Nazionale delle Puglie, attraversando i comuni di Baiano, Sperone e Avella. Le vetture coinvolte hanno percorso diversi tratti a velocità sostenuta, creando momenti di paura tra automobilisti e residenti.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, molti automobilisti sono stati costretti in alcuni casi a brusche manovre per evitare il passaggio dei mezzi lanciati a tutta velocità.

Al momento l’inseguimento risulterebbe ancora in corso e non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità delle persone a bordo dell’auto in fuga né sui motivi che hanno portato al mancato stop all’alt imposto dai militari dell’Arma.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.