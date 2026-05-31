L’intelligenza artificiale e la sfida italiana: innovare senza perdere la centralità dell’uomo

di Salvatore Guerriero – Presidente Nazionale e Internazionale PMI INTERNATIONAL

L’intelligenza artificiale sta entrando con forza nei processi economici, produttivi e sociali di tutto il mondo. Non siamo più davanti ad una tecnologia sperimentale o ad un fenomeno destinato esclusivamente ai grandi gruppi industriali. Siamo dentro una trasformazione profonda dell’economia globale, destinata a modificare modelli produttivi, lavoro, competitività e organizzazione delle imprese.

I dati più recenti confermano che anche in Italia il mercato dell’AI cresce rapidamente, gli investimenti aumentano e le imprese iniziano a comprendere che il cambiamento non può più essere rinviato. Accanto a questa crescita emerge però una fragilità storica del nostro sistema produttivo, rappresentata dal ritardo delle piccole e medie imprese rispetto alle grandi realtà industriali e ai grandi ecosistemi tecnologici internazionali.

Come Confederazione insistiamo su questi temi da molti anni, ben prima dell’esplosione del fenomeno dell’intelligenza artificiale. Abbiamo sempre sostenuto che l’innovazione continua rappresenta la vera condizione per garantire competitività, crescita, occupazione e stabilità sociale.

Purtroppo il nostro Paese paga ancora oggi ritardi che arrivano da lontano. L’Italia non ha completato pienamente le precedenti transizioni digitali e questo gap accumulato nei decenni continua a pesare sulla capacità del sistema economico di stare al passo con le grandi trasformazioni mondiali.

Il problema riguarda soprattutto il tessuto delle piccole imprese, che rappresentano il cuore produttivo del Paese ma che, troppo spesso, non dispongono delle risorse economiche, delle competenze tecnologiche e delle strutture organizzative necessarie per affrontare con rapidità la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Le grandi aziende riescono più facilmente ad investire in innovazione, ricerca, dati, formazione e competenze specialistiche. Le PMI, invece, rischiano di trovarsi schiacciate tra l’aumento dei costi, la difficoltà nel reperire personale qualificato e la velocità con cui evolve il mercato globale.

Sarebbe però un errore fermarsi ad una lettura pessimistica. Proprio questo ritardo può trasformarsi in un importante delta di crescita. Se l’Italia saprà intervenire con visione strategica, il recupero potrà essere rapido e persino trasformarsi in una nuova stagione di rilancio industriale, economico e sociale.

Per raggiungere questo obiettivo servono scelte chiare, coraggiose e lungimiranti.

L’intelligenza artificiale non deve sostituire l’uomo, ma rafforzare la capacità creativa, produttiva e sociale delle imprese e delle comunità. Questa deve essere la grande visione italiana ed europea.

La tecnologia non può diventare un fattore di esclusione o di disumanizzazione. Deve invece aiutare le imprese a produrre meglio, i lavoratori ad acquisire nuove competenze, i territori ad essere più competitivi e i servizi ad essere più efficienti e vicini ai cittadini.

Per questa ragione diventa fondamentale investire in innovazione continua, formazione tecnologica, cultura digitale, ricerca, materie STEM e aggiornamento permanente di cittadini, famiglie, lavoratori e imprenditori.

Non basta introdurre strumenti tecnologici nelle aziende. Occorre costruire una vera cultura dell’innovazione diffusa, capace di accompagnare il cambiamento senza lasciare indietro nessuno.

L’Italia deve comprendere che questa sfida non riguarda soltanto l’economia digitale, ma la qualità futura della nostra democrazia economica, della nostra competitività industriale e della nostra capacità di restare protagonisti nello scenario internazionale.

Serve inoltre una strategia europea forte. L’Europa non può dipendere esclusivamente dalle grandi piattaforme tecnologiche straniere. Occorre rafforzare sovranità tecnologica, sicurezza dei dati, ricerca e sviluppo industriale, costruendo un modello europeo capace di coniugare innovazione, diritti e centralità della persona.

L’Italia deve essere parte attiva di questo processo di modernizzazione europea.

Oggi più che mai serve una grande alleanza tra istituzioni, università, imprese, mondo della formazione e corpi intermedi, così da accompagnare il Paese dentro la nuova rivoluzione industriale.

Il rischio, altrimenti, è quello di ampliare ulteriormente le disuguaglianze tra territori, imprese e generazioni.

Se invece sapremo governare il cambiamento con equilibrio, visione e responsabilità, l’intelligenza artificiale potrà diventare non una minaccia, ma uno straordinario strumento di crescita umana, economica e sociale.

Questa è la vera sfida del nostro tempo. Modernizzare il Paese senza perdere la centralità dell’uomo.