AVELLA. I disservizi del Bancomat, continuamente fuori servizio

AVELLA. Prelievo del bancomat dell’istituto Intesa San Paolo sempre fuori servizio. Chi può si reca a Baiano ma c’è chi ha difficoltà e non ha la patente di guida oppure non possiede un’auto ed è costretto a recarsi a piedi ed elemosinare un passaggio in giornate calde come questa oppure piovose. Non va meglio con il bancomat delle Poste. Se capita che non funziona il bancomat delle poste chi non può andare a Baiano deve utilizzare quello della banca o viceversa con i costi aggiuntivi da pagare per il prelievo in entrambi i casi. Per non parlare delle lunghe attese alla posta per pagare un bollettino postale, molto spesso ci si serve dei privati in questi casi si risparmia tempo e denaro. (Albino Albano)