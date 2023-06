SAVIANO (NA). Le scuole in visita alla Camera dei Deputati: grande successo per l’iniziativa promossa dall’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Leonardo Perretta.

Si è concluso lo scorso 6 giugno il progetto “Cittadinanza”, promosso dall’amministrazione comunale di Saviano guidata dal sindaco Vincenzo Simonelli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, rappresentato da Leonardo Perretta, che ha visto coinvolte le scuole del territorio in un ciclo di cinque incontri. Negli ultimi mesi, una rappresentanza di ragazzi delle classi quinte della scuola primaria del primo circolo didattico Maria di Piemonte e dell’istituto comprensivo “Antonio Ciccone” ha avuto la possibilità di incontrare e dialogare con il sindaco e la giunta comunale nel primo incontro, con la comandante della polizia municipale Giuseppina Starace e con il comandante della stazione dei Carabinieri di Saviano durante il secondo incontro. Sono seguiti poi, il convegno alla presenza del generale Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati e già ministro per l’Ambiente, e la consegna del testo della carta costituzionale italiana a tutti i ragazzi, il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica (Incontro con la Costituzione).

Il ciclo di incontri ha avuto il degno epilogo con la bellissima visita a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, un’esperienza unica per gli studenti, un percorso di formazione in cui i ragazzi hanno scoperto la responsabilità di essere cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri. Per gli studenti è stata una giornata densa di emozioni che ricorderanno per tutta la vita.

La visita a Montecitorio è stata organizzata con la collaborazione dell’assessore Gennaro Falco, anche egli presente a Roma con gli studenti assieme al vicesindaco Carmela Vecchione.

“Leggere negli occhi dei ragazzi tanta ammirazione dà una forza incredibile”, ha dichiarato il primo cittadino Vincenzo Simonelli. “E’ stata davvero una giornata emozionante e interessante che ci ha permesso di vivere i luoghi dove vengono proposte e poi legiferate le varie decisioni per l’Italia. Questo di oggi è stato l’atto conclusivo di un progetto nato lo scorso inverno, speriamo che nel prosieguo potremmo vivere altre esperienze come quella odierna. Nei programmi dell’assessorato e dell’amministrazione è prevista anche una visita a Bruxelles al Parlamento Europeo. La nostra è una amministrazione che lavora molto in tema di cultura, sia con il precedente assessore Paola Ammirati che con l’attuale Leonardo Perretta. Stiamo proponendo tante iniziative e l’assessorato alla cultura e alla Pubblica Istruzione rappresenta il fiore all’occhiello dell’amministrazione che ho l’onore di presiedere. Sono convinto che riusciremo a mettere insieme tanti progetti sempre più interessanti, sempre nell’interesse degli alunni”, ha concluso la fascia tricolore.

“Il progetto è nato con l’obiettivo di educare fin dai primi anni di vita i nostri giovani al rispetto e alla cittadinanza e di accompagnarli alla scoperta dei propri diritti, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare attivi e coscienti cittadini. Grazie alle scuole, alle dirigenti scolastiche e alle insegnanti per aver accompagnato i nostri ragazzi in questo percorso di crescita alla scoperta dei diritti, doveri, poteri e responsabilità. Quanto prima inizia l’educazione alla cittadinanza, alla convivenza nel reciproco rispetto, tanto più facilmente sarà interiorizzata e praticata naturalmente dai nostri uomini di domani”, ha affermato Leonardo Perretta, assessore alla Cultura e all’Istruzione del comune di Saviano.