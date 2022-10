AVELLA. Giornata di Prevenzione oggi con l’Amos Partenio e il gruppo M.A.S.C.I. VIDEO

Si è svolta questo pomeriggio ad Avella all’interno del Chiostro del Convento Francescano, organizzata dal M.A.S.C.I. con la collaborazione dell’associazione AMOS Partenio, un pomeriggio di prevenzione con i medici Carlo Iannace (senologo) e il dott. Giovanni Cibelli (ecografista). Grande la partecipazione, con 70 visite prenotate. L’associazione avellana M.A.S.C.I. e Amos Partenio desiderano ringraziare come sempre i medici e tutti quanti hanno preso parte all’iniziativa, in particolare, per l’ospitalità e la collaborazione, il Sindaco di Avella Vincenzo Biancardi e il parroco Don Giuseppe Parisi per aver messo a disposizione i locali. Per l’occasione il gruppo Masci ha consegnato all’associazione irpina un assegno da 500 euro frutto di offerte da utilizzare per le iniziative benefiche. Ecco in allegato le nostre interviste



.