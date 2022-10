Calcio Serie C, 11a Giornata. Rimonta dei lupi col Catanzaro, gran secondo tempo e Pane blinda il 2-2

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Illanes, Aya (1′ st Moretti), Tito; Casarini (30′ st Garetto), Franco (1′ st Matera), Dall’Oglio; Trotta (24′ st Kanoute), Murano (35′ pt Gambale), Russo. A disp.: Forte, Ceccarelli, Guadagni, Ricciardi, Maisto, Zanandrea, Auriletto, Micovschi. All.: Rastelli.

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Tentardini (19′ st Katseris), Sounas (36′ st Wellbeck), Verna, Ghion (19′ st Pontisso) Vandeputte (36′ st Curcio); Iemmello, Biasci (19′ st Cianci). A disp.: Rizzuto, Sala, Welbeck, Fazio, Gatti, Mulè, Cinelli. All.: Vivarini.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Assistenti: Dell’Orco di Policoro e Zanellati di Seregno.

Quarto uomo: Pezzopane dell’Aquila.

Note: al 94′ espulso Illanes; ammoniti Martinelli, Scognamillo, Vandeputte, Dall’Oglio; recupero p.t. 1′, s.t. 4′.

Reti: 3′ pt Sounas (C), 9′ pt Biasci (C), 15′ st Gambale (A), 36′ st Kanoute (A).

di Lucio Ianniciello

Succede di tutto al Partenio Lombardi, Avellino come un pugile suonato nel primo tempo, nel secondo le prende il Catanzaro. Irpini dallo 0-2 al 2-2, a tempo scaduto rigore per il Catanzaro e Pane fa il miracolo. Il risultato non cambia, fermata la marcia inarrestabile delle aquile. Per Rastelli 4 punti in 2 partite.

Confermato il 4-3-3 per i padroni di casa. Pane tra i pali a rimpiazza l’acciaccato Marcone, Aya e Illanes sono i centrali difensivi, Rizzo e Tito i terzini, la mediana è quella di Francavilla Fontana. Di Gaudio non ce l’ha fatta per una botta al torace in rifinitura, rientra Kanoute che si siede in panca. Vivarini schiera il rullo compressore Catanzaro, 9 vittorie e un pareggio, col 3-5-2. Al Partenio Lombardi è sold out. Inizio fulmineo dei calabresi, palo di Biasci al 2′, un giro di lancette e Sounas buca Pane dai 15 metri per lo 0-1. Al 9′ è raddoppio, Pane respinge da dentro l’area per due volte ma poi non può niente su Biasci. Lupi in bambola, intontiti dalla partenza del Catanzaro. Al 17′ Pane deve dire no ad un diagonale di Iemmello. I lupi cercano di imbastire qualche manovra, la produzione offensiva però è nulla. Uno spazio favorevole Russo non lo sfrutta a dovere. Poi un tiro sballato di Dall’Oglio dalla distanza a cui fa seguito un diagonale sporcato in corner di Murano. L’Avellino prende coraggio, la capolista rifiata. Rastelli al 35′ fa il primo cambio, Gambale per Murano che accusa problemi muscolari. Un errore di Tito poteva costar caro, lo stesso terzino di Castellammare dopo una manciata di minuti mette una pezza respingendo di testa una incursione giallorossa. Il finale di tempo è di marca ospite, nell’area irpina Iemmello spara alto al 44′. Si va negli spogliatoi.

Si riparte con Matera che sostituisce Franco e Moretti per Aya . L’Avellino è subito determinato, al 53′ Moretti gira di testa a lato da palla proveniente da corner. Al 56′ fiondata di Russo, imbeccato da Gambale, sull’esterno della rete. Al 15′ i lupi accorciano, zuccata vincente di Gambale. Il Partenio Lombardi esplode. Al 64′ lo stesso Gambale si invola, entra in area ma Scognamillo in scivolata evita il peggio. Nella mischia Kanoute, esce Trotta. Poco prima il triplo cambio di Vivarini. Il senegalese subito in evidenza, lo pesca Tito e in semirovesciata mette fuori. Ottima ripresa dei biancoverdi, Fulignati smanaccia su un pericoloso traversone di Russo. All’81’ il boato dell’impianto avellinese, Kanoute deposita in rete di piatto su servizio di Tito. La rimonta è compiuta ma i ragazzi di Rastelli non sono sazi, Russo sprinta sulla sinistra e serve il subentrato Garetto che non riesce a coordinarsi, la favorevole occasione sfuma. Quattro i minuti di recupero. Al 94′ il fattaccio, Illanes inspiegabilmente dà una gomitata a Cianci con la palla tra le mani di Pane. Rosso diretto, era già stato ammonito l’argentino e calcio di rigore. Sul dischetto ci va Iemmello e Pane fa una prodezza, tutti ad abbracciarlo al triplice fischio. Finisce 2-2.