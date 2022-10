Il Nola perde in Sardegna: l’Ilva Maddalena vince in rimonta

Il Nola non riesce a ritrovare la vittoria e in terra sarda arriva la terza sconfitta di fila. In casa dell’Ilva Maddalena va in scena la prima gara della gestione Cavallaro. Il nuovo allenatore del Nola opta per un 3-5-1-1 scegliendo Caliendo e Gonzalez, a discapito inizialmente di Faiello, Oggiano e Chianese. Il Nola trova la rete del vantaggio subito: all’ottavo di gioco Maio viene lanciato in profondità e a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. L’Ilva non ci sta e va vicina alla rete al 19′, Cassandro però è attento e salva sulla linea. I sardi, tuttavia, ribaltano la gara in 15 minuti. Al 33′ il pari arriva con Escobar, abile a raccogliere un pallone vagante dopo un calcio di punizione; al 42′ l’Ilva la ribalta con un calcio piazzato e l’inzuccata vincente di Contucci. Nel secondo tempo il Nola entra col piglio giusto e accelera, complice anche l’innesto di forze fresche con Faiello e Chianese. A segnare però è la squadra di casa con un colpo di testa vincente di Altolaguirre al 60′. I nolani accusano il colpo ma continuano a spingere e vanno in superiorità numerica a 12′ dalla fine per l’espulsione di Ferlicca. Il Nola, tuttavia, accorcia le distanze al minuto 85′ con Maggio ma non basta: alla fine è l’Ilva a portare a casa il bottino pieno.

DICHIARAZIONI “Abbiamo giocato un ottimo primo quarto d’ora ma poi abbiamo smesso di correre dopo il nostro vantaggio – ha affermato mister Cavallaro – Questo non deve succedere. Questa squadra sembra aver paura di vincere ormai. C’è bisogno di lavorare tanto, io sono appena arrivato ma dovremo lavorare sodo. Chiedo scusa, a nome della squadra, ai tifosi arrivati in Sardegna“.

TABELLINO

Ilva Maddalena: Mejri, Roszak, Ferlicca, Lobrano (70′ Cifarelli), Contucci (84′ Chiappetta), Di Pietro, Cacheiro (81′ Gentile), Escobar, Altolaguirre (70′ Mastromarino), Ansini, Galvanio (76′ Aiana). A disposizione: Sordini, Atzori, Seddaiu, Pisano. Allenatore: Aldo Gardini.

Nola 1925: Tricarico, De Lucia, Dommarco, Bontempo (83′ Oggiano), D’Orsi (65′ Kean), Cassandro, Langella (46′ Faiello), Maio, Caliendo (46′ Chianese), Gonzalez (68′ Ruggiero), Maggio. A disposizione: Diglio, Lucarelli, Cirillo, Staiano. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Arbitro: Fichera di Milano (assistenti Neroni di Ciampino e Di Curzio di Civitavecchia).

Note: ammoniti Di Pietro, Lobrano, Ansini e Cifarelli per l’Ilva; ammoniti Cassandro, Maio e Faiello per il Nola; espulso Ferlicca per l’Ilva per doppia ammonizione.