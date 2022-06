AVELLA. Era il 29 GIUGNO 1977, 45 anni fa nasceva radio Avella che cambiò la storia della cittadina archeologica

Il 29 giugno del 1977, 45 anni fa nasceva Radio Avella, che poi ne corso degli anni divenne Radio Avella International e trasmetteva su due frequenze storiche in FM: 91,90 e 99,500 Mhz. La sua prima sede fu un locale annesso alla chiesa di San Pietro ad Avella, dove oggi insiste una sede di un gruppo battenti. Divenne subito luogo di incontro dei giovani dell’epoca e anche luogo di cultura non solo musicale. Tante gli aneddoti che si possono raccontare che nacquero intorno alla stazione radiofonica le cui trasmissioni oltre al mandamento raggiungevano anche le area alte di Napoli grazie al ripetitore installato sul Castello di Avella. Molti i giovani che si sono formati e che poi si sono affermati anche nella vita e molti anche quelli che purtroppo non ci sono più come purtroppo non c’è più la radio. Questo è stato forse l’errore più grave commesso, oggi la sua presenza sul territorio avellano avrebbe avuto un ruolo dominante per la crescita non solo della cittadina archeologica ma anche dell’intero mandamento.

A 45 anni dalle prime trasmissioni, mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 19,00, presso la chiesa di San Pietro ad Avella, a pochi metri dove fu allestita la prima console sarà celebrata una santa Messa in memoria degli amici che oggi non ci sono più.

adsense – Responsive – Post Articolo