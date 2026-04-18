Mugnano: “Meravigliosa” è la nuova pizzeria che sta già facendo parlare di sé

A poche settimane dall’inaugurazione, “Meravigliosa” è già diventata una tappa fissa per chi ama la pizza fatta come si deve.

Il locale è ampio e confortevole: spazi ben organizzati, tavoli distanziati e un’atmosfera calda che ti fa sentire a casa dal primo momento. Perfetta sia per una cena in famiglia che per una serata con gli amici.

Il punto forte è nel piatto. L’impasto è leggero e ben lievitato, gli ingredienti sono scelti con cura e si sente. Ma la vera regina del menù è lei: la pizza a ruota di carro. Diametro generoso, cornicione basso e fragrante, condimenti che escono dal bordo e profumo che arriva prima della pizza stessa. Una di quelle che ti fa chiudere gli occhi al primo morso.

A completare l’esperienza c’è un personale competente e garbato. Sanno consigliarti, sono veloci senza essere invadenti e si vede che ci tengono a farti stare bene.

In sintesi: ambiente curato, cibo buono, servizio di livello. Se non l’avete ancora provata, “Meravigliosa” mantiene quello che promette già dal nome. (L. Carullo)