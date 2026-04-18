Mugnano del Cardinale, Giovanna Conte ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo

Un importante traguardo per la danza a Mugnano del Cardinale. La giovane allieva Giovanna Conte, della scuola DanzArte diretta dalla maestra Angela Iacovacci, è stata ammessa alla prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli.
Un risultato di rilievo, ottenuto al termine di un percorso fatto di impegno, studio e dedizione, che ha permesso alla giovane ballerina di distinguersi in un contesto altamente selettivo. L’accesso alla scuola del San Carlo rappresenta infatti un’opportunità significativa per chi intraprende un percorso professionale nel mondo della danza.
Fondamentale il lavoro svolto dalla maestra Angela Iacovacci, che ha accompagnato Giovanna nella sua crescita artistica, seguendola con attenzione e preparazione.
Per la scuola DanzArte si tratta di un riconoscimento importante, che conferma la qualità del lavoro svolto sul territorio e l’attenzione alla formazione dei giovani talenti.
Per Giovanna Conte si apre ora una nuova fase, fatta di studio, disciplina e nuove esperienze, in uno dei contesti più prestigiosi della scena coreutica italiana.