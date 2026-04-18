Colpo esterno dell’Avellino: 2-0 al Mantova con Missori e Favilli

Mantova – L’Avellino conquista una vittoria preziosa imponendosi per 2-0 sul campo del Mantova al termine di una gara equilibrata, decisa nella ripresa dalla maggiore concretezza degli ospiti.
Nel primo tempo sono i padroni di casa a partire meglio, costruendo le occasioni più pericolose. La chance più nitida arriva al 39’, quando Bragantini si presenta a tu per tu con il portiere Iannarilli, bravo a salvare il risultato con un intervento decisivo. L’Avellino fatica a trovare spazi ma riesce comunque a rendersi pericoloso, mantenendo il match in equilibrio fino all’intervallo, chiuso sullo 0-0.
Nella ripresa la partita cambia volto. Dopo una fase iniziale ancora combattuta, sono gli ospiti a trovare il guizzo decisivo: al 63’ Filippo Missori, appena entrato, riceve palla al limite e lascia partire un destro preciso che sorprende Bardi, portando in vantaggio l’Avellino.
Il Mantova prova a reagire, ma trova sulla sua strada ancora un attento Iannarilli, decisivo all’82’ su una conclusione dal limite di Buso. Nel finale, con i padroni di casa sbilanciati in avanti, l’Avellino chiude i conti: all’86’ Andrea Favilli, servito da Izzo, si accentra e disegna un sinistro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, firmando il definitivo 2-0.
Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il successo degli irpini, capaci di soffrire nella prima fase di gara e colpire con cinismo nella ripresa. Tre punti importanti per l’Avellino, che rilancia le proprie ambizioni in classifica.