Ordine degli Ingegneri di Caserta, Corrado D’Alessandro si candida con “Ingegneri al Centro”

L’ingegnere Corrado D’Alessandro annuncia la propria candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, all’interno della lista “Ingegneri al Centro“, un gruppo che pone al centro la competenza, l’innovazione e la valorizzazione della professione.

La lista si presenta con un programma chiaro e orientato al futuro, fondato su alcuni punti qualificanti:

– Innovazione e intelligenza artificiale al servizio degli iscritti;

– Sostenibilità e sviluppo nell’ambito delle Smart City;

– Equo compenso e tutela concreta della professione;

– Supporto ai giovani ingegneri e promozione della formazione avanzata.

Il motto “Competenza che innova il futuro” sintetizza l’impegno della squadra: rafforzare il ruolo dell’ingegnere nella società contemporanea, favorendo l’aggiornamento continuo e creando nuove opportunità professionali.

Corrado D’Alessandro, ingegnere civile con specializzazione in ingegneria strutturale, svolge attività professionale nel settore della progettazione e della verifica delle strutture, affiancando da anni anche l’impegno nella formazione come docente di discipline tecniche presso un istituto tecnico. La candidatura nasce dalla volontà di mettere a disposizione competenze tecniche ed esperienza per contribuire concretamente al miglioramento dei servizi offerti dall’Ordine e alla crescita della categoria.

“Ritengo fondamentale riportare l’ingegnere al centro del sistema professionale e sociale, – dichiara l’ing. Corrado D’Alessandro – valorizzandone le competenze e garantendo strumenti adeguati ad affrontare le sfide future.“

La lista completa “Ingegneri al Centro”, composta da professionisti quali: Giovanni Squeglia, Aniello Bamundo, Elda Civitillo, Corrado D’Alessandro, Giuditta Diana, Marco Valerio Diana, Giuseppe Di Pascale, Francesco D’Orta, Eleonora Famà, Antonio Improda, Ciro Izzo, Pasquale Ranucci, Angela Salzillo, Giuseppe Spera e Angela Di Gennaro, si propone come punto di riferimento per una visione moderna e concreta della professione, capace di coniugare tradizione tecnica e innovazione.